Врачи выписали двух пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ

КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Двух пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове выписали из больниц. В лечебных заведениях остаются еще 12 доставленных с места ЧП, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального департамента охраны здоровья населения.

"Если в больнице [Подгорбунского] 11 человек, то в другой [больнице] - один ребенок", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил журналистам главный врач областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского Андрей Иванов, у них в больнице среди госпитализированных пострадавших при пожаре также есть ребенок. "У нас в больнице скорой помощи на данный момент находятся 11 пациентов, в том числе ребенок. Это мальчик 17 лет, который получил отравление угарным газом", - уточнил он.

Иванов добавил, что пациентов, которым оказали всю необходимую помощь, начинают выписывать. "На вчерашний день у нас было 13 пациентов, на сегодня на 14:00 уже 11 пациентов, в процессе выздоровления идут на выписку", - уточнил Иванов.