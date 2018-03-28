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СК просит суд арестовать техдиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове

Происшествия
28 марта, 13:44 дата обновления: 28 марта, 13:48 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Представитель СКР отметила, что следствию приходится "по крупицам собирать документы по инстанциям", так как вся документация сгорела

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Представитель Следственного комитета РФ просит суд в Кемерове арестовать до 25 мая Георгия Соболева - технического директора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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25 марта при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Прошу избрать Соболеву меру заключения в виде заключения под стражу <…> до 25 мая", - сказала представитель Следственного комитета.

Она попросила суд учесть тяжесть преступления и отметила, что следствию приходится "по крупицам собирать документы по инстанциям", так как вся документация сгорела при пожаре.

Представитель СК также отметила, что во время пожара спасавшимся удалось выбить только один из запертых выходов, не были отключены лифты и эскалаторы: люди падали в темноте, один человек застрял в лифте.

 

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