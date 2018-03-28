Психологи будут наблюдать пострадавших при пожаре в Кемерове в течение месяца

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Психосоматическое отделение для мониторинга состояния пострадавших при пожаре в Кемерове откроют на базе местной больницы скорой помощи, горячая линия Центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского продолжит работу на неограниченный временной срок. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"Планируется открытие психосоматического отделения для мониторинга состояния пострадавших, поскольку еще в течение месяца психологические травмы могут переходить в функциональные расстройства. Также в настоящее время круглосуточная психолого-психиатрическая помощь осуществляется и в штабе сотрудниками Минздрава России и МЧС", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что специалисты Минздрава, Департамента здравоохранения Кемеровской области и ведущие специалисты в области медицинской психологии по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой разработали комплекс мер по психологической поддержке семей пострадавших в Кемерове. Так, с 26 марта на базе больницы скорой помощи ведется амбулаторный круглосуточный прием потерпевших и их родственников, при необходимости обратившиеся осматриваются узкими специалистами, уточнили в пресс-службе.

В Минздраве также напомнили, что в Центре им. Сербского функционирует горячая линия психолого-психиатрической помощи. Учреждение определено головной организацией по психологической поддержке всех нуждающихся в ней "на неограниченный временной срок".

В среду стартовал цикл повышения квалификации для региональных специалистов "Оказание психолого- психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях".