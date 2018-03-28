Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Психологи будут наблюдать пострадавших при пожаре в Кемерове в течение месяца

Происшествия
28 марта, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В Минздраве РФ также сообщили, что сейчас медики и сотрудники МЧС оказывают круглосуточную психолого-психиатрическую помощь в оперативном штабе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Психосоматическое отделение для мониторинга состояния пострадавших при пожаре в Кемерове откроют на базе местной больницы скорой помощи, горячая линия Центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского продолжит работу на неограниченный временной срок. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Планируется открытие психосоматического отделения для мониторинга состояния пострадавших, поскольку еще в течение месяца психологические травмы могут переходить в функциональные расстройства. Также в настоящее время круглосуточная психолого-психиатрическая помощь осуществляется и в штабе сотрудниками Минздрава России и МЧС", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что специалисты Минздрава, Департамента здравоохранения Кемеровской области и ведущие специалисты в области медицинской психологии по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой разработали комплекс мер по психологической поддержке семей пострадавших в Кемерове. Так, с 26 марта на базе больницы скорой помощи ведется амбулаторный круглосуточный прием потерпевших и их родственников, при необходимости обратившиеся осматриваются узкими специалистами, уточнили в пресс-службе.

В Минздраве также напомнили, что в Центре им. Сербского функционирует горячая линия психолого-психиатрической помощи. Учреждение определено головной организацией по психологической поддержке всех нуждающихся в ней "на неограниченный временной срок".

В среду стартовал цикл повышения квалификации для региональных специалистов "Оказание психолого- психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
3
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
4
Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"
5
Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку
Темы дня
Новости партнеров