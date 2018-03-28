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Пожарный инспектор не проводил проверку "Зимней вишни" из-за надзорных каникул

Происшествия
28 марта, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Согласно закону "О защите прав предпринимателей", проведение плановой проверки прекращают при предоставлении документов, подтверждающих отнесение юридического лица к малым предприятиям

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Пожарный инспектор прекратил проверку ООО "Зимняя вишня Кемерово" - арендатора помещений четвертого этажа сгоревшего торгового центра - после того, как ему предоставили информацию о том, что ООО включили в статистический регистр Росстата как малое предприятие. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

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По его словам, инспектор пришел с плановой проверкой в июне 2016 года. "Ему был представлен документ из территориального органа федеральной службы государственной статистики Кемеровской области, свидетельствующий, что ООО "Зимняя вишня Кемерово" относится к малым предприятиям. На основании федерального закона, установившего надзорные каникулы, инспектор проверку прекратил, что отражено в соответствующем акте", - пояснил Еникеев.

Согласно статье 26.1 федерального закона "О защите прав предпринимателей", с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, отнесенных к субъектам малого предпринимательства. Из положения закона следует, что в случае представления должностным лицам органа государственного контроля (надзора) при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица к малым предприятиям, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. При этом запрет на проведение проверок не распространяется на лиц, которые в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства РФ.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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