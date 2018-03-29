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Выпрыгнувшего из окна при пожаре в кемеровском ТЦ мальчика переводят из реанимации

Происшествия
29 марта, 7:01 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Он будет находиться в отделении общей хирургии

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КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Пострадавшего при пожаре в торговом центре в Кемерове 11-летнего ребенка после 12:00 по местному времени (08:00 мск) переведут из реанимации в обычное профильное отделение. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Ребенок будет переведен в отделение общей хирургии, он будет там находиться вместе с бабушкой. Переводим в связи с тем, что в реанимационной поддержке ребенок больше не нуждается", - пояснила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что мальчик, чтобы спастись из горящего торгового центра, выпрыгнул из окна.

У ребенка были множественные травмы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких до 27 марта.

После отключения аппарата и перехода на самостоятельное дыхание в состоянии мальчика наметилась положительная динамика. Для обсуждения ситуации провели консилиумы с ведущими специалистами - детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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