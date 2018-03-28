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Состояние пострадавшего во время пожара в Кемерове мальчика улучшается

Происшествия
28 марта, 8:33 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, марта. /ТАСС

Врачи отмечают, что в ближайшие двое суток его переведут из реанимации

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КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 11-летний ребенок демонстрирует ярко положительную динамику после отключения от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и перехода на самостоятельное дыхание. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Он уже не выглядит таким усталым, он по-прежнему без аппарата ИВЛ, он по-прежнему ест и пьет самостоятельно, разговаривает с врачами, общается с бабушкой, в принципе динамика ярко выраженная положительная", - пояснила собеседница агентства.

Как рассказали в больнице, за ночь общее состояние ребенка улучшилось, уже можно говорить о том, что в ближайшие двое суток его переведут из реанимации.

"В ближайшие два дня, если он будет себя хорошо чувствовать, если все будет хорошо, если он будет идти на поправку с положительной динамикой, мы его с бабушкой переведем в отделение общей хирургии, в реанимационной поддержке он больше нуждаться не будет", - уточнили в больнице.

Ранее сообщалось, что мальчик, чтобы спасись из горящего торгового центра, выпрыгнул из окна.

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Акция в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" в Санкт-Петербурге
© Сергей Коньков/ТАСС

В регионах России прошли акции памяти по погибшим в Кемерове

У ребенка были множественные травмы, он находился на аппарате ИВЛ до вчерашнего дня.

Также были проведены консилиумы с ведущими специалистами - детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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