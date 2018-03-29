СМИ: во Франции неизвестный совершил попытку наезда на автомобиле на группу военных

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Французские военные подверглись в четверг нападению в городе Варс-Альер-э-Рисе (департамент Изер, юг страны).

Об этом сообщил телеканал BFM.

Солдаты совершали пробежку недалеко от казармы, когда на них совершил наезд неизвестный мужчина на автомобиле. Водитель скрылся, мотивы его действий не известны. По данным телеканала, никто из военных не пострадал.

Инцидент произошел в момент, когда на юге Франции - в городах Каркасоне и Треб - проходят траурные церемонии прощания с четырьмя французами - жертвами теракта, совершенного радикальным исламистом в минувшую пятницу. Церемонию возглавляет премьер-министр страны Эдуар Филипп. На ней присутствуют руководители министерств внутренних дел и юстиции.