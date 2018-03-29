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Детской команды из ХМАО не было в автобусе, загоревшемся в Кемеровской области

Происшествия
29 марта, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В департаменте общественных и внешних связей региона сообщили, что команда из ХМАО не принимала участие в этом турнире

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Детской волейбольной команды из Ханты-Мансийска не было в автобусе, загоревшемся на трассе в Кемеровской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (ХМАО).

Частный автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся в четверг на трассе в Кемеровской области. Никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Автобус частной компании следовал по маршруту из Кемерова в Новосибирск. Как уточнили ТАСС в ГУ МВД России по Кемеровской области, детей и взрослых почти сразу подобрал другой автобус, и они продолжили поездку по маршруту.

"Команда ХМАО не принимала участие в турнире в Кемеровской области, следовательно, в автобусе их не было", - уточнили в департаменте.

Организатору турнира сообщили, что инцидент произошел с командой из Еврейской автономной области.

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