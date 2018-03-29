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Мошенники предлагали выиграть криптовалюту с фейкового аккаунта Дурова в Twitter

Происшествия
29 марта, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Злоумышленники воспользовались масштабным сбоем в работе мессенджера Telegram

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Компания по расследованию и предотвращению киберпреступлений Group-IB сообщила, что мошенники воспользовались масштабным сбоем в работе Telegram - злоумышленники использовали поддельный аккаунт основателя мессенджера Павла Дурова в Twitter, с которого предлагали поучаствовать в "акции" и выиграть криптовалюту, говорится в сообщении Group-IB.

"За час работы на криптокошелек, рекламируемый фейковым аккаунтом Дурова в Twitter, перевели около $3,5 тыс.", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Group-IB, на данный момент суммарный ущерб уже превысил $30 тыс. и может еще увеличиться.

Спустя несколько часов после того, как в работе Telegram начали наблюдаться сбои, в ветке обсуждений в официальном аккаунте Дурова в Twitter появились сообщения якобы от самого основателя мессенджера с призывом присоединиться к промо-акции в рамках "извинительной кампании", инициированной из-за приостановки работы мессенджера. Фотография пользователя и имя владельца были полностью скопированы с официального аккаунта Дурова, а имя пользователя отличалось на одну букву.

"В данном случае использована классическая схема социальной инженерии: мошенники сыграли на неприятном инциденте для пользователей Telegram и пообещали им участие в некой промо-акции, где они за скромные деньги могут стать обладателями большого денежного приза. Свою роль сыграло доверие к лидеру Telegram, в ветке которого и появился фальшивый аккаунт, внешне никак неотличимый от реальных комментариев Дурова", - прокомментировал ситуацию директор по специальным проектам Group-IB Руслан Юсуфов.

В четверг в работе Telegram произошел масштабный сбой, который продлился более трех часов. Проблемы в работе Telegram начались после 11:00 мск у пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ. Большинство из них жаловались на проблемы с подключением к мессенджеру. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой отключением электропитания серверов компании.

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