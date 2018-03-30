Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Обыски прошли в квартире генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", владелицы торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове Юлии Богдановой.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователями произведен обыск у Богдановой, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц", - сказала она.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.