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Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Происшествия
30 марта, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В СК заявили, что Юлии Богдановой будет предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности

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© Russian Ministry for Emergency Situations photo via AP

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Обыски прошли в квартире генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", владелицы торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове Юлии Богдановой.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователями произведен обыск у Богдановой, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц", - сказала она.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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