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AFP: второму россиянину предъявлено обвинение по делу о беспорядках на Евро-2016

Происшествия
30 марта, 23:44 дата обновления: 30 марта, 23:51 UTC+3

Речь идет о Михаиле Ивкине, уточняет агентство

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ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Второму россиянину предъявлено обвинение по делу о причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. Об этом в пятницу сообщает агентство AFP со ссылкой на его адвоката.

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По сведениям агентства, речь идет о российском болельщике Михаиле Ивкине, который был заключен под стражу в Марселе 22 марта.

Ранее стало известно, что футбольный болельщик из России, который подозревается в причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, был заключен под стражу в Марселе. Россиянин был задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей. Посольство РФ в Германии выражало протест относительно задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.

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Евро-2016 Беспорядки на Евро-2016
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