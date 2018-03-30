AFP: второму россиянину предъявлено обвинение по делу о беспорядках на Евро-2016

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Второму россиянину предъявлено обвинение по делу о причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. Об этом в пятницу сообщает агентство AFP со ссылкой на его адвоката.

По сведениям агентства, речь идет о российском болельщике Михаиле Ивкине, который был заключен под стражу в Марселе 22 марта.

Ранее стало известно, что футбольный болельщик из России, который подозревается в причастности к беспорядкам во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, был заключен под стражу в Марселе. Россиянин был задержан 21 февраля в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей. Посольство РФ в Германии выражало протест относительно задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.