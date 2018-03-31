Экс-глава компании "Интэкс" Максидов подозревается в хищении 668 млн рублей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Руководитель компании, входящей в группу "Сумма", экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов, который был задержан вместе с владельцами группы "Сумма", братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, подозревается в хищении более 668 млн рублей. Об этом сообщил следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании Максидову меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Действуя в составе преступного сообщества, он похитил не менее 668,9 млн рублей", - сказал следователь.

При этом Максидов не признал свою вину в хищении, сообщает корреспондент.

"Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел", - сказал подозреваемый.

Максидов и Магомедовы задержаны по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе, возбужденному МВД РФ. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, дело возбуждено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения". Также она отметила, что 30 марта МВД и ФСБ провели обыски в 25 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание подозреваемых в преступлении.