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Врио губернатора Кузбасса пообещал наказать виновных в пожаре в "Зимней вишне"

Происшествия
1 апреля, 11:03 UTC+3

Сергей Цивилев заявил также, что принимает область в "очень тяжелый момент"

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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

© Александр Рюмин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Сергей Цивилев, который в воскресенье был назначен врио губернатора Кемеровской области, пообещал сделать все, чтобы виновные в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" понесли наказание.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю все, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание", - сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что следствию "будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных". "Никто не будет выгорожен или спрятан, эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании", - сказал Цивилев.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали, среди них 27 детей.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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