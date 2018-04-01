Врио губернатора Кузбасса пообещал наказать виновных в пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Сергей Цивилев, который в воскресенье был назначен врио губернатора Кемеровской области, пообещал сделать все, чтобы виновные в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" понесли наказание.

"Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю все, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание", - сказал Цивилев.

Он подчеркнул, что следствию "будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных". "Никто не будет выгорожен или спрятан, эта страшная трагедия сплотила не только Кемерово, но и всю страну в горе и сострадании", - сказал Цивилев.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали, среди них 27 детей.