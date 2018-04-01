Генконсульство РФ в Познани оказывает содействие россиянам, попавшим в ДТП на юге Польши

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Познани (Польша) принимает все необходимые меры для оказания помощи российским туристам, попавшим в ДТП на юге страны в субботу. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

"Генеральное консульство России в Познани находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП на юге Польши в субботу. Автобус следовал из Праги, на трассе он столкнулся с легковым автомобилем. Всего в нем находилось более 30 пассажиров.

По данным МИД РФ, пострадали 8 человек. Госпитализирована одна пассажирка, сейчас она находится в клинике во Вроцлаве, остальные россияне возвращаются домой. Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере 11 человек.