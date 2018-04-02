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ВС РФ 25 апреля рассмотрит вопрос о пересмотре приговора Навальным по делу "Ив Роше"

Происшествия
2 апреля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Ранее ЕСПЧ присудил Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ 25 апреля рассмотрит вопрос о пересмотре приговора по делу "Ив Роше" в отношении братьев Алексея и Олега Навальных в связи с ранее принятым решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о наличии нарушений при рассмотрении дела. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

"Президиум Верховного суда 25 апреля рассмотрит представление председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Навальных в связи с решением ЕСПЧ", - уточнила собеседница агентства.

Ранее ЕСПЧ присудил Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу, связанному с деятельностью компании "Ив Роше".

Согласно решению, судьи ЕСПЧ усмотрели в деле Навальных нарушение статей шесть и семь Европейской конвенции по правам человека, а именно нарушение права на справедливое судебное разбирательство и права наказания на основании закона. Последняя статья подразумевает невозможность осуждения кого- либо за деяния, которые на момент их совершения по действующему законодательству не являлись преступлением. При этом суд отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с них солидарно 4,5 млн рублей по искам "Многопрофильной процессинговой компании", признанной потерпевшей по делу.

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