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ЕСПЧ присудил РФ выплатить Навальным компенсацию более €80 тыс. по делу "Ив Роше"

Происшествия
17 октября, 12:16 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 17, октября. /ТАСС

Эта сумма оказалась меньше, чем запрошенная при подаче жалобы

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ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил российское государство выплатить братьям Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу, связанному с деятельностью компании "Ив Роше". Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении Страсбургского суда.

Суд постановил выплатить истцам компенсацию на общую сумму €75 971 и 460 тыс. руб. Эта компенсация оказалась меньше, чем запрошенная при подаче жалобы.

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Согласно этому решению, судьи ЕСПЧ усмотрели в деле Навальных нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции по правам человека - "право на справедливое судебное разбирательство" и "наказание на основании закона". Последняя статья подразумевает невозможность осуждения кого-либо за деяния, которые на момент их совершения по действующему законодательству не являлись преступлением. При этом суд отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный осужден на 3,5 года заключения условно, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с них солидарно 4,5 млн руб. по искам потерпевшей "Многопрофильной процессинговой компании".

Гособвинение настаивало на реальных и более длительных сроках наказания для Олега и Алексея Навальных в виде 8 и 10 лет заключения. В свою очередь защита и сами осужденные настаивали на полном оправдании.

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