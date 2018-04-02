Пучков: тушившие огонь в "Зимней вишне" пожарные до конца выполнили свой долг

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пожарные и спасатели, ликвидировавшие пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, до конца выполнили свой долг. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. Он лично координировал работу пожарно-спасательной и экстренной служб на месте пожара и неоднократно встречался с родственниками погибших.

"Пожарные, спасатели работали на пожаре в "Зимней вишне" с риском для жизни - стремительное распространение огня, обрушение перекрытий на четвертом этаже на огромной площади в 1,5 тыс. кв. м, огнеборцы едва успели отскочить. Вертикальные конструкции были неустойчивы, могли рухнуть в любой момент и погрести под собой пожарных, спасателей и тех, кто уже погиб в первые минуты пожара", - рассказал Пучков.

"Несмотря на этот риск, пожарные шли вперед, ползком обследовали помещения, все уголки этого страшного торгового центра, на корточках переключали баллоны с воздухом, который быстро заканчивался", - добавил он. Кроме того, работу осложняли высокая температура и токсичная среда. "Но они выполнили свой долг до конца", - сказал министр.

По данным МЧС, из торгового центра были выведены более 700 человек, свыше 20 спасены. "Но погибло большое количество людей, особенно детей, и это общая беда. Не всех и не всегда получается спасти. Но спасатели и пожарные всегда делают для этого все возможное. На девятый день трагедии мы разделяем боль утраты с родственниками погибших... Спасатели плачут сердцем, их мужскую слезу никто не видит", - сказа глава МЧС.

Он подчеркнул, что сейчас надо сделать все возможное, чтобы таких трагедий больше не повторялось. "МЧС каждый день идет в бой, сражаясь с пожарами, стихийными бедствиями и... безалаберностью других людей. И еще несет боевые потери, они есть и в 2018 году", - продолжил Пучков.

Всего в тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" были задействованы более 840 человек и около 200 единиц техники. К борьбе с огнем были привлечены не только кемеровские пожарные, но и спасатели из других городов Сибири и двух лучших отрядов МЧС - Сибирского поисково-спасательного отряда и Отряда "Центроспас", которые ночью, прибыв в Кемерово, незамедлительно подключились к работам по ликвидации последствий пожара.