В мире скорбят по погибшим в пожаре в Кемерове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотни людей приходят к зданиям посольств Российской Федерации, чтобы почтить память жертв трагедии в Кемерове, а в самих дипломатических представительствах открыты книги соболезнований, где каждый может оставить свою запись.

Как сообщают корреспонденты ТАСС, люди несут цветы и детские игрушки к зданиям диппредставительств. Многие приходят семьями, с детьми, чтобы выразить слова поддержки пострадавшим.

Приспущены флаги, соболезнования в странах СНГ

Белоруссия в знак солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур, приспустила государственные флаги и отменила развлекательные программы в телеэфире. В православных храмах республики проходят панихиды по погибшим.

СПЕЦПРОЕКТ Одна боль на всех В связи с трагедией в Кемерове во всем мире прошли памятные акции

Белорусы весь день приносят цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи возле здания посольства России в Минске. "Я уверена, что в каждой белорусской семье сегодня думают о той трагедии, которая произошла в близкой нам стране - России. Найти слова утешения для родных и близких погибших сложно. Но когда мы вместе, то горе переносится легче", - сказала глава администрации президента Белоруссии Наталья Качанова, оставив запись в Книге соболезнований.

Как передает корреспондент ТАСС, к зданию посольства РФ в Минске идут люди. В Книге соболезнований оставляют записи белорусские государственные и общественные деятели, зарубежные дипломаты и обычные люди. Перед зданием посольства на постаменте надпись "Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой" и тысячи цветов, рядом горят свечи, лампадки.

Жители Кишинева выпускают в среду вечером в небо белые шары в память о погибших в пожаре. В акции, которая проходит в центральном парке города, участвуют тысячи горожан. Они почтили память погибших минутой молчания.

Жители Молдавии приносят цветы, детские игрушки и свечи к российскому посольству в Кишиневе, а также к зданию выездного консульства в Приднестровье. Ранее соболезнования в связи с трагедией выразил президент Молдавии Игорь Додон, который направил телеграмму президенту России Владимиру Путину. О солидарности с народом России заявил также премьер-министр республики Павел Филип и крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова. Они передали соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелали быстрого выздоровления пострадавшим.

Память погибших почтили и в Узбекистане. "Посольство России посетили премьер-министр республики Абдулла Арипов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, хоким (глава) Ташкента Рахмонбек Усманов и сотни жителей республики", - рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник диппредставительства России Дмитрий Данилов. По его словам, многие жители Ташкента принесли к зданию посольства цветы, игрушки, свечи и расписались в Книге соболезнований в посольстве.

В Баку посольство России посетила в среду первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Она оставила запись в траурной книге. Любой желающий также может выразить свои соболезнования, расписавшись в книге 28 и 29 марта. Пресс- атташе диппредставительства в Баку Денис Апашкин сказал корреспонденту ТАСС, что жители Баку уже второй день приходят к посольству, чтобы выразить сочувствие и скорбь.

В Астане жители начали собираться у посольства России в Казахстане вечером во вторник. Многие собрались на набережной реки Есиль и прошли скорбным шествием до здания посольства России. Они выразили искренние соболезнования и почтили память погибших минутой молчания.

Книга соболезнований открыта в среду в посольстве России в Киргизии. Пресс-секретарь дипредставительства Дарья Пахомова сообщила корреспонденту ТАСС, что первые цветы и игрушки появились возле российской дипмиссии еще в понедельник. "Люди продолжают приходить и приходить", - отметила она.

В диппредставительстве России в Армении также открыта Книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерове. Государственный флаг России над посольством в день траура приспущен. Как и в минувшие дни, к зданию приносят цветы, игрушки, зажигают свечи сотни людей. В посольство поступили письма с соболезнованиями, свое сочувствие и солидарность с россиянами жители Армении выражают в социальных сетях.

В столице Грузии в среду возложили венки к зданию, где расположена Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Среди тех, кто участвовал в этой акции памяти, были представители нескольких местных общественных организаций, руководители Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, студенты, граждане Грузии, России, Армении, Азербайджана, ряд депутатов парламента страны.

"В Кемерове погибли люди, погибли дети, мы скорбим вместе со всем цивилизованным миром", - отметил генеральный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. Грибоедова, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий. В Секции интересов РФ в среду открыта Книга соболезнований. Среди тех, кто скорбит вместе с народом России, - обычные граждане Грузии и представители общественных организаций, а также сотрудники аккредитованных в Тбилиси посольств зарубежных стран и отделений международных организаций.

Европейцы скорбят вместе с россиянами

К зданиям постоянного представительства РФ при ЕС и посольства России в Бельгии местные жители приносят цветы, свечи и мягкие игрушки. "Я помню с каким сочувствием и теплотой жители России поддерживали нас, когда два года назад здесь произошла страшная трагедия (теракты в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года - прим. ТАСС), сколько цветов они принесли к нашему посольству в Москве. Теперь горе постигло Россию, и я хочу выразить свою поддержку", - сказала корреспонденту ТАСС жительница Брюсселя Селин.

Российские флаги в дипломатических миссиях в Брюсселе в связи с днем траура приспущены. В среду и четверг в посольстве в Бельгии и постпредстве при ЕС открыты книги соболезнований.

Парижане также принесли цветы к зданию дипломатического представительства России на бульваре Ланн в знак своей солидарности. "Книга памяти будет открыта в посольстве на протяжении трех дней, - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Анна Шлычкова. - Мы признательны всем, кто разделяет с нами скорбь о трагедии в Кемерове".

Во вторник в Свято-Троицком кафедральном соборе Русской православной церкви на левом берегу Сены была отслужена панихида по погибшим. По словам представителей Корсунской епархии, заупокойные богослужения прошли также и в других ее храмах в стране.

Книга соболезнований близким жертв и пострадавших при пожаре в Кемерове открылась в среду в резиденции российского посла в Лондоне. Соболезнования также можно направить по электронной почте.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй направила письмо на имя президента России Владимира Путина с соболезнованиями в связи с трагедией в столице Кузбасса.

В посольствах Великобритании и США в России 28 марта приспустили флаги.

Посольство России в Австрии 28 и 29 марта открывает книгу соболезнований, запись в которой смогут оставить все желающие. Прием пожеланий со словами поддержки родственникам погибших будет осуществляться также на электронном адресе посольства. "Жители Вены, австрийцы, наши соотечественники, проживающие в столице Австрии, граждане стран СНГ, несут цветы к зданию посольства и соболезнуют семьям всех, кого затронула эта страшная трагедия", - отметил пресс-секретарь посольства России в Австрии Булат Хайдаров.

Граждане Чехии и Словакии также выразили свою скорбь: перед зданиями посольств РФ в Праге и Братиславе, где открыли книги соболезнований, в память о жертвах зажигают свечи, оставляют букеты цветов. Молитвы за упокой душ погибших возносят в католических, православных и протестантских храмах. "Произошла огромная трагедия. Христиане скорбят вместе с россиянами, сопереживают ее с родными и близкими погибших. Мы молимся за упокой их душ", - сказал ТАСС почетный архиепископ Христофор. Поминальные молитвы о жертвах пожара возносят священники Русской Православной Церкви, осуществляющие служение в городе Карловы Вары и пражском храме святой мученицы Людмилы при посольстве РФ в Чехии.

Граждане Сербии с самого утра приходят к зданию посольства Российской Федерации в Белграде, которое открыло книгу соболезнований, зажигают свечи и молятся о погибших. "Это ужасное потрясение для всех нас, там погибли дети, а это всегда страшнее всего. Желаю братскому народу мужества в эти трудные часы", - заявила одна из возлагавших цветы женщин по имени Весна. Соболезнования семьям погибших также выразили представители мотоклуба "Ночные волки", которые только вчера вернулись в Белград после 2000-километрового автопробега "Русские Балканы". В память о погибших в Кемерове в единственной в Сербии русской церкви - Храме Святой Троицы - была отслужена панихида.

"Переживаем большую боль и скорбим вместе с Россией. Глубокие соболезнования семьям погибших", - написано в книге соболезнований в российском посольстве в Болгарии. За первые два часа после ее открытия слова сочувствия семьям погибших высказали главы дипломатических миссий, болгарские политики и общественные деятели, десятки горожан.

Российская дипмиссия в Финляндии также отметила , что после известия о событиях в Кемерове к зданию посольства люди несли цветы, свечи и игрушки. "Глубоко благодарим всех, кто выразил таким образом сочувствие и соболезнования", - указали там. Свои соболезнования в понедельник выразил президент Финляндии Саули Ниинистё в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину.

Книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерове открылась и в посольстве России в Греции. Одним из первых свою запись оставил посол Казахстана в Греции Алексей Волков.