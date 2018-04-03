СК просит откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне" в Кемерове

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет просит граждан, находившихся в момент пожара около торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, обратиться в ведомство.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Граждан, являющихся свидетелями начала возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня", просят звонить по телефону: 8-923-630-9006", - сообщает СК в Telegram-канале.

YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

В СК отметили, что запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет также разместил на своем YouTube канале видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлено начало пожара с разных точек.

Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них - 27 детей.