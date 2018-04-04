Посольство РФ запросило Госдеп о том, не пострадали ли россияне в Сан-Бруно

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при стрельбе в штаб-квартире YouTube российские граждане. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин.

"В соответствии с установленной процедурой запросили Госдеп", - сообщил он.

Как информировали ранее правоохранители, при стрельбе в штаб-квартире интернет-сервиса Youtube в Сан-Бруно пострадали четыре человека. Подозреваемая покончила с собой. О состоянии пострадавших пока не сообщается. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.