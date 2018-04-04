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DM: в деле Скрипаля появился новый подозреваемый

Происшествия
4 апреля, 13:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, апреля. /ТАСС

Под подозрение попал пассажир рейса "Аэрофлота", которым Юлия Скрипаль прибыла в Лондон

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© EPA-EFE/VALDA KALNINA

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Пассажир авиарейса "Аэрофлота", которым Юлия Скрипаль прибыла в Лондон из Москвы, попал под подозрение в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии лондонская газета Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

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Речь, как указывает издание, идет о рейсе "Аэрофлота" AFL2570 (обычно рейсы крупнейшего авиаперевозчика обозначаются буквами SU), который приземлился в лондонском аэропорту Хитроу в 14:32 по британскому времени 3 марта. Как утверждает газета, пассажир, который прибыл данным авиарейсом, пробыл на территории Великобритании лишь несколько часов, а затем снова улетел в Москву. Краткосрочность этого визита и породила у британских властей сомнения в отношении целей поездки указанного пассажира.

По сведениям Daily Mail, источники в британских службах безопасности сообщили, что в числе материалов, которые следователи по делу Скрипаля подвергают изучению, есть и список пассажиров указанного газетой авиарейса.

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