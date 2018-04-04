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В ТЦ "Персей для детей" в Москве не было устранено одно нарушение пожарной безопасности

Происшествия
4 апреля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Последняя проверка пожарного надзора проводилась в марте

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Торговый центр "Персей для детей" на востоке Москвы не устранил одно нарушение противопожарной безопасности. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

По его словам, в марте объект проверял государственный пожарный надзор. "В момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на ход тушения и возникновение пожара это не повлияло", - сказал он журналистам.

В результате пожара погиб работник ТРЦ, при тушении пострадали трое пожарных. На данный момент пожар ликвидирован.

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