В ТЦ "Персей для детей" в Москве не было устранено одно нарушение пожарной безопасности

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Торговый центр "Персей для детей" на востоке Москвы не устранил одно нарушение противопожарной безопасности. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

По его словам, в марте объект проверял государственный пожарный надзор. "В момент проверки одно нарушение оставалось неустраненным, но на ход тушения и возникновение пожара это не повлияло", - сказал он журналистам.

В результате пожара погиб работник ТРЦ, при тушении пострадали трое пожарных. На данный момент пожар ликвидирован.