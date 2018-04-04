Госпитализированные воспитанники детсада Петербурга находятся в состоянии средней тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Шесть воспитанников одного из детсадов Санкт-Петербурга, доставленных в детскую городскую больницу №5, находятся в стабильном средне-тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

"Шесть человек на данный момент у нас: дети от трех до семи лет, стабильно средне-тяжелое состояние. Жизни угрозы нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.

О массовой госпитализации воспитанников детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга стало известно в среду. Сообщалось о десяти доставленных в больницы детях. В пресс-службе детской городской больницы №5 ранее отмечали, что у детей, по предварительной информации, обнаружен гастроэнтерит, причиной, которого могло стать попадание инфекции в организм.

По факту случившегося проводится прокурорская проверка.

В пресс-службе администрации района сообщили, что следователи уже приступили к работе в детском саду.

"С 1 апреля у 21 ребенка из этого детского сада нашли инфекцию. О характере этой инфекции говорить пока рано. Проверка продолжается, районная администрация держит ситуацию на контроле", - сказали в пресс-службе.

По информации региональных СМИ, речь идет о кишечной инфекции. В главном следственном управлении СК РФ по Петербургу ТАСС также сообщили, что детей, у которых обнаружили инфекцию, было больше, а также добавили, что следователи на данный момент работают в детском саду № 111 по Искровскому проспекту. Учреждение закрыли на карантин.