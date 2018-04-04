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Полиция считает, что открывшей стрельбу в офисе YouTube, не нравилась политика сервиса

Происшествия
4 апреля, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Открыв стрельбу, женщина, скорее всего, не целилась в кого-то конкретного, отметил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини

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ТАСС, 4 апреля. Полиция полагает, что мотивом действий женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно, стало недовольство политикой компании. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил шеф полиции города Эд Барберини.

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"Предполагается, что подозреваемая была расстроена политикой и методами работы YouTube. Вероятно, это и стало мотивом этого инцидента", - приводит агентство его слова. Барберини отметил, что женщина, открыв стрельбу, скорее всего, не целилась в кого-то конкретного.

ЧП произошло во вторник. После нападавшая стрельбы покончила с собой.

В результате инцидента пострадали три человека. Как уточнил Барберини, двое из них уже выписаны из больницы. Состояние третьего пострадавшего все еще оценивается как тяжелое.

Как сообщала ранее телекомпания ABC, стрелявшей оказалась 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам.

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