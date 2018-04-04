В больнице Перми скончался годовалый ребенок, на которого с крыши дома упала глыба льда

ПЕРМЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Годовалый ребенок, на которого в Кировском районе Перми упала глыба льда с крыши дома, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Годовалая девочка, на которую 2 апреля упал с крыши снег и лед, скончалась в больнице", - сообщили в минздраве.

Ранее в ведомстве сообщали, что ребенок получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы, девочке пришлось сделать операцию.

Также по факту падения с крыши глыбы снега и льда на ребенка возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следователи допрашивали свидетелей, в офисе управляющей компании изъяли необходимую документацию.