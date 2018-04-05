Титов заявил, что адвокаты совладельца "Суммы" Магомедова пока не обращались к нему

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Адвокаты арестованных совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда пока не обращались к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Об этом Титов сообщил журналистам в Кремле перед заседанием Госсовета, которое проведет президент России Владимир Путин.

"По материалам, по сути вопроса пока мы ответить ничего не можем, потому что к нам обращения не было. Без документов, без материалов мы работать не можем. Адвокаты от имени тех, кто сегодня находится под следствием (должны обратиться)", - сказал Титов.

После задержания Магомедовых по подозрению в хищениях 31 марта бизнес-омбудсмен публично высказался против ареста предпринимателей на стадии следствия, выступив за домашний арест.

Тверской суд Москвы арестовал их до 30 мая. На такой же срок арестован и экс-глава входящей в "Сумму" компании "Интэкс" Артур Максидов. Предпринимателей подозревают в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма", основной бизнес которой сосредоточен в транспортно-логистической сфере и нефтегазовом секторе: Новороссийский морской торговый порт (25,05% акций), судоходная компания Fesco (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство", 32,5%), контейнерный оператор "Трансконтейнер" (25,07%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (90%) и другие.

Кроме того, через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One - компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.