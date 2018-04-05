Вертолет Ми-2 на Ставрополье мог упасть из-за отказа двигателя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Отказ двигателя мог стать причиной крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"5 апреля в 13.01 (…) поступило сообщение о том, что в районе станицы Новомарьевская (…) в поле произошло падение вертолета с последующим возгоранием. Вертолет Ми-2 проводил сельхозработы (опрыскивание полей). В результате происшествия пострадал один человек (пилот), который госпитализирован. По словам пилота, причиной падения вертолета является отказ двигателя", - говорится в сообщении.

СК после происшествия начал доследственную проверку.