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Вертолет Ми-2 на Ставрополье мог упасть из-за отказа двигателя

Происшествия
5 апреля, 15:14 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 5, апреля. /ТАСС

В результате аварии пострадал пилот

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Отказ двигателя мог стать причиной крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"5 апреля в 13.01 (…) поступило сообщение о том, что в районе станицы Новомарьевская (…) в поле произошло падение вертолета с последующим возгоранием. Вертолет Ми-2 проводил сельхозработы (опрыскивание полей). В результате происшествия пострадал один человек (пилот), который госпитализирован. По словам пилота, причиной падения вертолета является отказ двигателя", - говорится в сообщении.

СК после происшествия начал доследственную проверку.

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