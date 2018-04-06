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В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за паводка

Происшествия
6 апреля, 16:35 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 6, апреля. /ТАСС

Число пострадавших от подтоплений населенных пунктов увеличилось до 44

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ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. В среду в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова в связи с тяжелой паводковой обстановкой ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Глава МЧС РФ Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
© Михаил Почуев/ТАСС

Глава МЧС и губернатор Волгоградской области совершают облет подтопленных паводком районов

Число населенных пунктов, пострадавших из-за паводка в регионе, за несколько часов в пятницу увеличилось с 41 до 44, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В результате резкого повышения среднесуточных температур воздуха и обильного снеготаяния на территории Волгоградской области по состоянию на 16:00 (мск) 6 апреля в десяти муниципальных образованиях осложнилась паводковая обстановка. Подтоплено 44 населённых пункта", - говорится в сообщении.

К подтопленным районам добавились Иловлинский, Новоаннинский. Над ликвидацией последствий паводка работают 240 человек, 43 единицы техники и 23 плавсредства.

Как ранее сообщал ТАСС, паводок начался в начале месяца, 3 марта подтопило 150 жилых домов. За сутки уровень воды поднялся, в зону риска попали 22 населенных пункта. К пятнице в Волгоградской области ситуация с паводком осложнилась, подтопленными оказались десять районов и 44 населенных пункта, в которых проживают около 5 тыс. человек.

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