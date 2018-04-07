Адвокаты арестованного на Украине капитана сейнера "Норд" посетили его в изоляторе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, арестованный украинским судом и находящийся в херсонском изоляторе временного содержания (ИВС), в субботу смог встретиться с адвокатами, которые передали ему лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель защиты Дмитрий Щербина.

"Мы с Александром Руденко, который также является защитником экипажа "Норда", сегодня посетили капитана в ИВС, передали ему поздравления с наступающей Пасхой, пасхальный кулич, продукты питания и личной гигиены, а также одежду", - сказал он.

Щербина обратил внимание, что Горбенко также переданы лекарства. "Удалось добиться, чтобы ему поставили столь необходимую капельницу, потому что до этого ему давали только таблетки. Все в порядке, состояние, по моим оценкам, среднее. Во вторник, 10 апреля, ждем его выхода из ИВС", - сообщил адвокат.

Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать Горбенко до 31 мая, но с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, уже внесен. Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда" и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Как ранее сообщил ТАСС судовладелец, экипажу разрешили покинуть судно, они размещены в Мариуполе. 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.

Госпогранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из десяти граждан РФ. Власти Украины обвинили экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Капитану судна было инкриминировано "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".