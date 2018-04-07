Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокаты арестованного на Украине капитана сейнера "Норд" посетили его в изоляторе

Происшествия
7 апреля, 22:05 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 7, апреля. /ТАСС

Владимиру Горбенко передали лекарства и одежду

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, арестованный украинским судом и находящийся в херсонском изоляторе временного содержания (ИВС), в субботу смог встретиться с адвокатами, которые передали ему лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель защиты Дмитрий Щербина.

Смотрите также

Украинский омбудсмен взяла на контроль дело капитана российского судна "Норд"

Экипаж российского судна "Норд" привлечен на Украине к административной ответственности

Судовладелец "Норда" заявил, что экипаж сейнера находится в Мариуполе

"Мы с Александром Руденко, который также является защитником экипажа "Норда", сегодня посетили капитана в ИВС, передали ему поздравления с наступающей Пасхой, пасхальный кулич, продукты питания и личной гигиены, а также одежду", - сказал он.

Щербина обратил внимание, что Горбенко также переданы лекарства. "Удалось добиться, чтобы ему поставили столь необходимую капельницу, потому что до этого ему давали только таблетки. Все в порядке, состояние, по моим оценкам, среднее. Во вторник, 10 апреля, ждем его выхода из ИВС", - сообщил адвокат.

Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать Горбенко до 31 мая, но с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, уже внесен. Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда" и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Как ранее сообщил ТАСС судовладелец, экипажу разрешили покинуть судно, они размещены в Мариуполе. 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.

Госпогранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из десяти граждан РФ. Власти Украины обвинили экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Капитану судна было инкриминировано "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Кризис на Украине Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
3
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
6
СМИ: жертвами аварии с автобусом с хоккеистами в Канаде стали 14 человек, 15 пострадали
7
Минобороны РФ опубликовало съемки разрушенного бомбардировками коалиции города Ракка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости