Судовладелец "Норда" заявил, что экипаж сейнера находится в Мариуполе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Девять членов экипажа рыболовецкого сейнера "Норд", задержанного украинскими пограничниками, находятся в Мариуполе. Они устроены, все у них в порядке, сообщила в субботу представитель судовладельца - Керченского рыбколхоза имени Перового мая - Анна Шевелева.

Приморский районный суд Мариуполя в пятницу назначил административный штраф всем членам экипажа "Норда", суммарный размер которого составляет около $1200. Кроме того, экипажу разрешили сойти на берег, 10 апреля моряки должны явиться в Службу безопасности Украины и дать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана.

Также в пятницу Херсонский суд арестовал до 31 мая капитана "Норда" Владимира Горбенко с возможностью внесения залога, который, по словам адвокатов, уже уплачен. Горбенко сможет 9 апреля выйти из изолятора временного содержания (ИВС), где он находится.

"Члены экипажа находятся в настоящее время в Мариуполе, просили своего месторасположения не раскрывать, но у них все в порядке. Они мне звонили и сказали, что с ними все в порядке", - заверила Шевелева.

Она также отметила, что решение о возвращении экипажа в Крым будет принято после того, как капитан выйдет из ИВС. "Пока без комментариев. Естественно, все хотят вернуться домой, но давайте дождемся понедельника, 9 апреля, когда мы будем уверены и увидим, что Владимир Николаевич [Горбенко] уже на свободе. Мы надеемся, что в понедельник капитан выйдет из ИВС", - сказала она.

О ситуации с сейнером

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Власти Украины обвинили экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

В свою очередь управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".