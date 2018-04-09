Суд в Карелии начнет рассмотрение дела о гибели 14 детей на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд в понедельник начнет рассмотрение по существу уголовного дела о гибели 14 детей из лагеря на озере Сямозеро в июне 2016 года. Об этом ТАСС сообщил помощник судьи, в производстве которого находится дело.

"Суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу 9 апреля в 10:15 мск", - сказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых шесть человек: директор ООО "Парк- отель "Сямозеро" Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструктора Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и. о. руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович. В зависимости от роли каждого представителей лагеря обвиняют по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", а сотрудников регионального Роспотребнадзора - по ст. 293 УК РФ "Халатность".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали поход 47 детей из лагеря в акваторию озера. Одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.

Следствие считает, что Коваленко и Котович знали о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало компании заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

Как сказал ТАСС адвокат Людмилы Котович Михаил Шогин, уголовное дело насчитывает 150 томов, в суде планируют допросить 200 свидетелей.

Трагедия на Сямозере и ее последствия

Утром 17 июня 2016 года 47 детей из отряда "Поморы" отправились на рафте и двух каноэ в водный поход в сопровождении четырех взрослых. Проплыв 3 км, группа причалила к пляжу, где все заночевали. На следующий день, 18 июня, они отправились далее по маршруту до острова Фокенсуари. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

Спасателям информация о ЧП поступила в 11:15 19 июня от жителей поселка Кудама. Им рассказала о случившемся одна из участниц похода Юля Король, которая выжила во время шторма. На место трагедии сразу выехали спасательные подразделения. "Если бы мы 18 июня получили эту информацию, то из 14 ребятишек мы бы спасли 10-12", - сказал ранее ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев.

После трагедии на Сямозере Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей с июня 2016 года, остальные обвиняемые - под подпиской о невыезде.

Когда днем 18 июня 2016 года дети попали в шторм, 12-летний мальчик набрал на мобильном телефоне экстренный номер "112" и дозвонился до станции скорой медпомощи Суоярвской центральной больницы. Поднявшая трубку фельдшер Ирина Щербакова приняла его звонок с просьбой о помощи за неудачную шутку.

В апреле 2017 года Суоярвский районный суд Карелии признал ее виновной по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочери 14-летнего возраста. Щербакова частично признала вину и отказалась давать показания. Суд также взыскал с районной больницы 4 млн рублей в пользу потерпевших.

После карельской трагедии в стране начались массовые проверки лагерей, часть из которых из-за нарушений закрыли. Кроме этого, власти изменили подход к отдыху в лагерях, чтобы сделать его более безопасным. В январе 2017 года вступил в силу федеральный закон, который определил полномочия федеральных, региональных органов власти, местного самоуправления, внес обязательные требования к организациям детского отдыха по обеспечению безопасности детей. В документе также прописали требования к туристическим маршрутам и профессиональным стандартам вожатых.