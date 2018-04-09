В Генпрокуратуре заявили, что Литвиненко мог дать показания, изобличающие Березовского

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Александр Литвиненко перед своей гибелью мог дать показания против Бориса Березовского. Об этом сообщил на брифинге в понедельник советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.

"В ходе следствия было установлено у нас, что к ноябрю 2006 года, когда Литвиненко погиб, у него существенно испортились отношения с Березовским. Литвиненко мог дать изобличающие его показания", - сказал он, отметив, что гибель Литвиненко могла быть использована как новый повод для очередной антироссийской кампании.

По словам Атмоньева, Борис Березовский был больше всех заинтересован в ликвидации Александра Литвиненко, о чем свидетельствуют радиоактивные следы в его офисе.

"Согласно выводам прокурора Реддера, наибольшее заражение, я подчеркиваю, исходя из данных, которые предоставили Германии в британской полиции, максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы", - сказал он на брифинге.

Согласно информации немецкой стороны, Литвиненко встречался с гражданином Скарамеллой 1 ноября, еще до встречи с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. "То есть заражение Лугового могло произойти либо в офисе Березовского, и, как мы считаем, а мы имеем все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский", - отметил Атмоньев.

Он добавил, что прокуратура Гамбурга своим постановлением от 6 ноября 2009 года прекратила производство по данному делу за отсутствием оснований для выдвижения обвинения. "Тем не менее, несмотря на подобные результаты расследования, скажем так, незаинтересованной стороны, прокуратуры Гамбурга, британские власти до настоящего времени продолжают выдвигать беспочвенные обвинения в адрес России и ее граждан в смерти Литвиненко и выдвигают аналогичные обвинения в связи с отравлением семьи Скрипалей", - подчеркнул советник генпрокурора.

Также, как сообщил советник генерального прокурора, Великобритания отказала в государственной защите свидетелей по делу Бориса Березовского и рекомендовала России решить этот вопрос через Интерпол.

"МВД Великобритании направило в Генпрокуратуру России письмо, в котором отказало в организации государственной защиты свидетелей по делу в отношении Березовского, сославшись на то, что защита свидетелей якобы выходит за рамки оказания взаимной правовой помощи, предусмотренной положениями Европейской конвенции 1959 года, и рекомендовало решать данный вопрос через Интерпол", - сказал Атмоньев.

Дело Литвиненко

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. Юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти он уже несколько лет за деньги работал на спецслужбы Великобритании (внешняя разведка МИ-6) и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

21 января 2016 года в Лондоне был представлен доклад по итогам так называемого публичного расследования смерти Александра Литвиненко. В документе заявлено о причастности России к гибели бывшего офицера ФСБ, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. При этом в докладе отмечается, что суд не смог подтвердить российское происхождение полония, которым, по данным британской экспертизы, был отравлен Литвиненко.

После гибели экс-сотрудника ФСБ в Лондоне Генпрокуратура РФ начала собственное расследование - по факту убийства Литвиненко и покушения на предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Тогда Генпрокуратура провела проверку ряда обстоятельств гибели бывшего сотрудника ФСБ, в ходе которой было установлено, что "гражданин Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным нуклидом, а у гражданина Ковтуна, встречавшегося в октябре 2006 года в Лондоне с Литвиненко, было выявлено заболевание, также связанное с отравлением радиоактивным нуклидом".

Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство Литвиненко. Уголовные дела были соединены в одно производство. Ковтун и Луговой признаны потерпевшими.

Смерть Березовского

Российская сторона до сих пор так и не получила документов от Великобритании о смерти бизнесмена Бориса Березовского и ее причинах. Об этом сообщил замгенпрокурора Саак Карапетян.

"Российские власти на протяжении года с момента смерти Березововского добивались от британских властей документов, подтверждающих факт и причины смерти Березовского. Однако по сей день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании по Конвенции об оказании правовой помощи", - сказал замгенпрокурора.

Карапетян обратил внимание, что как только Березовский собрался, как следует из прессы и его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. "Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, не разглашал закрытую информацию, которой он обладал. Очевидно, что в первую очередь британским властям", - сказал Карапетян.

Борис Березовский, объявленный Россией в розыск с апреля 1999 года, был найден мертвым в ванной комнате своего загородного дома в городе Аскотт неподалеку от Лондона 23 марта 2013 года. По официально неподтвержденной версии, бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством.

Главное следственное управление СК РФ расследовало ряд уголовных дел, по которым фигурантом проходил Березовский. В частности, по делу о хищении мошенническим путем средств ОАО "Аэрофлот" на сумму более 200 млн рублей ему заочно был вынесен обвинительный приговор в виде шести лет лишения свободы, а после приговора по уголовному делу о хищении имущества ОАО "АвтоВАЗ" на сумму более 50 млрд неденоминированных рублей, которое соединено в одном производстве с делом о незаконном изъятии земельного участка, принадлежащего унитарному предприятию "Оздоровительный комплекс Жуковка", Березовский был заочно осужден в России на 13 лет лишения свободы.

Кроме того, Березовскому инкриминировалось хищение средств банка "СбС-АГРО" на сумму более $13 млн. Ряд уголовных дел были объединены в одно производство, кроме того, уголовные дела против Березовского возбуждались и в других странах, в том числе во Франции и Швейцарии. Генпрокуратура РФ безрезультатно добивалась его экстрадиции в Россию. Магистратский суд Лондона несколько раз выносил отрицательные решения, основывая их тем, что Березовскому в 2003 году было предоставлено политическое убежище.

Ход расследования

Также советник генерального прокурора РФ отметил, что Генпрокуратура России отправила 39 обращений о защите фигуранта дела Владимира Терлюка. "По делу Березовского за период с 2006 года по декабрь 2011 года Генеральная прокуратура России направила в МВД Великобритании 39 обращений об обеспечении безопасности Терлюка, к этим запросам прилагались ходатайства о допросах обвиняемого Березовского и его сообщников", - сказал Атмоньев, отметив, что все они были проигнорированы.

"Терлюк дал показания, изобличающие Бориса Березовского и его сообщников, он постоянно подвергался угрозам с их стороны и в связи с бездействием компетентных британских органов был вынужден обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой о предоставлении ему государственной защиты", - сказал он.

Атмоньев сообщил, что в июле 2006 года в Генпрокуратуру России с письменным заявлением обратился не имевший гражданства выходец из Казахстана Владимир Терлюк, который с 1999 года с семьей проживал в Великобритании.

"В заявлении сообщалось, что в период с мая по сентябрь 2003 года Березовский, Литвиненко, Гольдфарб, а также их британские адвокаты в целях создания фиктивных оснований для предоставления Борису Березовскому статуса беженца пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского", - сказал советник генпрокурора РФ.

Также он подчеркнул, что в ходе расследования в сентябре 2003 года сотрудники Скотленд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества, но Терлюк категорически отверг эти безосновательные утверждения и дал подробные показания о всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании.

"По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 года в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России. При этом в различных средствах массовой информации были распространены заявления Березовского, в которых он сообщал, что основанием для получения им убежища стал факт подготовки его убийства в Лондоне, о чем он и его адвокаты проинформировали МВД Великобритании", - заключил Атмоньев.