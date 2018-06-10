Пожар в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом потушен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Меншиков Холл" в городе Ломоносове, который административно входит в состав Санкт-Петербурга, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

"Пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Для тушения возгорания привлекались 114 сотрудников МЧС и 24 единицы специальной техники. Также была задействована лаборатория, которая измеряла концентрацию вредных веществ в воздухе из-за задымления. В результате измерений превышения допустимых норм вредных веществ не выявлено.

Возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса в Ломоносове при проведении ремонтных работ вечером 9 июня. По одной из версий, пожар начался из-за нарушений техники безопасности при проведении кровельных работ - загорелся битум и изоляционные материалы, а затем огонь перекинулся на конструкции. Итоговая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. По информации МЧС, никто не пострадал.

По данным администрации ТЦ, здание находилось частично на ремонте и в той части, где произошло возгорание, не работали торговые точки. Из остальной части здания люди были оперативно эвакуированы.

Торгово-развлекательный комплекс площадью более 4 тыс. кв. метров - один из самых крупных в Петродворцовом районе Петербурга. Он расположен на пересечении основных транспортных магистралей города Ломоносова и Ломоносовского района, железнодорожного вокзала Ломоносова, морского вокзала, Краснофлотского шоссе. Здание, где расположен торговый центр, является памятником культурного наследия.