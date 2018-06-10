Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом потушен

Происшествия
10 июня, 1:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июня. /ТАСС

Для тушения возгорания привлекались 114 сотрудников МЧС и 24 единицы специальной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Меншиков Холл" в городе Ломоносове, который административно входит в состав Санкт-Петербурга, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.

Смотрите также

Спасатели отказались от повышенного ранга пожара в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом

Площадь пожара в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом возросла до 800 кв. м

Площадь пожара в ТРЦ "Меншиков Холл" в Ленобласти выросла в три раза

"Пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Для тушения возгорания привлекались 114 сотрудников МЧС и 24 единицы специальной техники. Также была задействована лаборатория, которая измеряла концентрацию вредных веществ в воздухе из-за задымления. В результате измерений превышения допустимых норм вредных веществ не выявлено.

Возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса в Ломоносове при проведении ремонтных работ вечером 9 июня. По одной из версий, пожар начался из-за нарушений техники безопасности при проведении кровельных работ - загорелся битум и изоляционные материалы, а затем огонь перекинулся на конструкции. Итоговая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. По информации МЧС, никто не пострадал.

По данным администрации ТЦ, здание находилось частично на ремонте и в той части, где произошло возгорание, не работали торговые точки. Из остальной части здания люди были оперативно эвакуированы.

Торгово-развлекательный комплекс площадью более 4 тыс. кв. метров - один из самых крупных в Петродворцовом районе Петербурга. Он расположен на пересечении основных транспортных магистралей города Ломоносова и Ломоносовского района, железнодорожного вокзала Ломоносова, морского вокзала, Краснофлотского шоссе. Здание, где расположен торговый центр, является памятником культурного наследия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Канцелярия Трюдо отрицает обвинения Трампа в "непорядочных" высказываниях премьера
2
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
3
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
4
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
5
Мария Шарапова осталась без реванша
6
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
7
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости