Источник: пожар после взрыва бытового газа в жилом доме в Москве ликвидирован

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее после взрыва бытового газа в жилом доме в Южнопортовом районе Москвы, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"Возгорание ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составила 40 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел на пятом этаже шестиэтажного жилого дома на 1-й Дубровской улице в понедельник днем. В результате него погиб один человек и двое получили травмы. Пожарные спасли из здания четырех человек, еще около 100 были эвакуированы.

Ударной волной выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этажи. Несущие конструкции повреждены не были, однако рассматривается вопрос об обследовании дома комплексом "Струна".