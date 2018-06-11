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Источник: пожар после взрыва бытового газа в жилом доме в Москве ликвидирован

Происшествия
11 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Проводится проливка и разбор конструкций

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее после взрыва бытового газа в жилом доме в Южнопортовом районе Москвы, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"Возгорание ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составила 40 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Взрыв бытового газа произошел на пятом этаже шестиэтажного жилого дома на 1-й Дубровской улице в понедельник днем. В результате него погиб один человек и двое получили травмы. Пожарные спасли из здания четырех человек, еще около 100 были эвакуированы.

Ударной волной выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этажи. Несущие конструкции повреждены не были, однако рассматривается вопрос об обследовании дома комплексом "Струна".

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