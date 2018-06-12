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Следователи считают владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге

Происшествия
12 июня, 16:10 дата обновления: 12 июня, 16:40 UTC+3

Владелец судна проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Столкновение баржи и катамарана в акватории Волги в Волгограде произошло по вине его владельца. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привлекли к трагедии", - сказала она.

По словам Петренко, он полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. "Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказала она. 

В свою очередь следователи утверждают, что катамаран не состоял на учете с 2017 года.

"Следствием установлено, что всего на катамаране в день трагедии находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. В ходе осмотра выявлено шесть неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года", - сказала Петренко.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что катамаран не был зарегистрирован в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Источник пояснил, что катамаран регистрировал прежний владелец, потом он продал его и снял с учета. "Новый владелец на учет его не поставил", - сообщили в экстренных службах.

Власти Волгоградской области подтвердили информацию о том, что катамараном, который столкнулся с баржей на Волге, владел и управлял во время происшествия бывший глава Калачевского района, ранее судимый Дмитрий Хахалев. В результате ЧП погибли сам владелец судна и еще десять человек, спастись удалось только пятерым из 16 находившихся на борту.

По факту столкновения баржи и катамарана расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. "Следователи продолжают работу с потерпевшими и свидетелями - пассажирами баржи, с которой произошло столкновение. Проводятся их допросы", - сообщила Петренко. Также проводится опознание тел погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы, осматривается поднятый на поверхность катамаран.

"Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", - подчеркнула Петренко.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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