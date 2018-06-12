В Париже полиция арестовала захватившего заложников мужчину

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Спецподразделение парижской полиции провело во вторник операцию, в ходе которой был захвачен человек, удерживавший в центральной части Парижа двух заложников. Об этом сообщил телеканал BFM, уточнив, что оба заложника успешно освобождены и не пострадали.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон на своей странице в Twitter приветствовал "глубоко профессиональные действия" полицейских. Захват заложников был осуществлен неизвестным человеком в Париже после 16:00 (17:00 мск). Согласно данным BFM, он вошел в одно из зданий на улице Петит экюри, сильно ударил человека, встреченного им во внутреннем дворе, и захватил заложников в одном из помещений здания. В дальнейшем из здания полицией были выведены несколько человек, один - со следами избиения на лице.

Еще один человек покинул здание, облитый бензином. По данным телеканала, горючее было разлито и в одном из помещений здания. Полиция направила туда специального пожарного робота, который распылил там химическую смесь из нескольких огнетушителей.

Мотивы действий злоумышленника до сих пор не известны. Полиция не исключает, что это психически неуравновешенный человек. По данным телеканала BFM, в ходе переговоров с полицией он сбивчиво упоминал о некоторых терактах во Франции и о совершивших их людях. Тем не менее, версия теракта не рассматривается.

BFM также сообщает, что сотрудники спецподразделения парижской полиции, проводившие освобождение заложников, не обнаружили у державшего их в плену злоумышленника ни оружия, ни взрывных устройств.

Сам задержанный не только предупреждал, что он якобы вооружен и заминировал помещение, но и утверждал, что снаружи его действия может поддержать сообщник. Все это, по данным телеканала, оказалось блефом. В помещении были найдены только муляжи стрелкового оружия и несколько ножей.

По информации BFM, злоумышленник является марокканцем по происхождению. Он не числится ни в каких электронных базах полиции и спецслужб, составленных на лиц, склонных к террористической деятельности или исламским радикальным высказываниям. Упоминание о нем имелось только в связи с совершенным им в марте 2007 года хулиганском поступком - порчей чужого имущества. Мужчина помещен под стражу.

Начато следствие по статье о насильственном удержании группы лиц.