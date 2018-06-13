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AFP: захвативший заложников в Париже направлен в психбольницу

Происшествия
13 июня, 10:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июня. /ТАСС

В отношении мужчины марокканского происхождения отменен режим предварительного заключения, сообщает агентство

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© AP Photo Francois Mori

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Злоумышленник, захвативший во вторник двух заложников в центре Парижа, был переведен в психиатрическую клинику при Префектуре полиции. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно этой информации, в связи с этим в отношении 26-летнего мужчины марокканского происхождения был отменен режим предварительного заключения.

Инцидент с захватом заложников произошел во вторник в 10-м округе Парижа. Мужчина удерживал двух человек в здании. По данным СМИ, в ходе переговоров с полицейскими он сбивчиво упоминал о различных терактах, произошедших во Франции и о тех террористах, которые их совершили, а также неоднократно затрагивал темы мусульманской религии. Кроме того, сообщалось о требовании захватчика вызвать к нему посла Ирана во Франции.

В результате обоих заложников удалось освободить, а сам злоумышленник был обезврежен в ходе штурма и задержан полицией. Как заявил вскоре после этого глава МВД Франции Жерар Колон, задержанный "не числится в электронных базах данных лиц, склонных к терроризму".

Основной версией сразу стало психическое расстройство молодого человека.

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