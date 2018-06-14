Источник: установлена причина смерти топ-менеджера Роскосмоса Евдокимова

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям в отношении исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова, погибшего в камере столичного СИЗО № 5 в прошлом году. Причиной смерти признан суицид. Об этом ТАСС сообщили в четверг источники, близкие к следствию.

Как сообщил собеседник агентства, знакомый с материалами дела, после анализа всех собранных по делу доказательств, в том числе после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая ответила на вопросы о причине смерти и характере телесных повреждений, а также механизме их образования, "причина гибели Евдокимова установлена - суицид".

"Уголовное дело в отношении Евдокимова, которое было выделено в отдельное производство, прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью топ-менеджера", - сказал другой источник агентства.

Топ-менеджер Роскосмоса был заключен под стражу в декабре 2016 года. Он обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн рублей, вину не признавал. Тело Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями было найдено 18 марта 2017 года в камере следственного изолятора. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее адвокат Евдокимова Елена Капчинская сообщала ТАСС, что родственники погибшего заявили, что не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении по факту хищения имущества в корпорации "МиГ" и не возражают против прекращения дела в связи с его смертью.

По мнению источника, близкого к следствию, самоубийство Евдокимов совершил после того, как лишился 80 млн рублей, которые должны были послужить взяткой за переквалификацию его уголовного дела и освобождение из-под стражи, в чем ему обещали помочь его сокамерник Дионисий Золотов через своего адвоката Александра Малофеева. "Евдокимов не смог смириться с тем, что его обманули и вытянули из него столь внушительную сумму", - рассказал собеседник агентства.