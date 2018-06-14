ВС Карелии приобщил экспертизу дочери главы отделения "Мемориала" к делу о детском порно

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Карелии приобщил к уголовному делу о детской порнографии, возбужденному в отношении главы отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, результаты обследования приемной дочери фигуранта. Об этом в четверг сообщил журналистам его адвокат Виктор Ануфриев.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд назначил ему наказание в 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. Сегодня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр в новом составе.

"Они (сторона обвинения) представили в Верховном суде Карелии заключение психолога, в котором излагаются новые обстоятельства. Девочка обследована в Петрозаводске. Я полагаю, что в ее уста вложили ряд компрометирующих Юрия Алексеевича слов, сведений <…> Это бумагу суд приобщил", - сказал Ануфриев.

По его мнению, это могло поспособствовать отмене приговора городского суда и направлению дела на новое рассмотрение. Пересмотр уголовного дела 62-летнего правозащитника, считает Ануфриев, может начаться в горсуде Петрозаводска в конце лета - начале осени.

"Хорошо то, что Юрий Алексеевич остался на свободе. Суд принял решение о подписке о невыезде", - отметил адвокат.

Дело Дмитриева

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

Ранее адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщал ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки Дмитриев хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одной. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.