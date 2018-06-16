Як-52 разбился в Алтайском крае при выполнении фигуры воздушного пилотажа "Бочка"

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Як-52 потерпел крушение в Алтайском крае во время выполнения фигуры воздушного пилотажа "Бочка" - повороте на 360 градусов вокруг продольной оси. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"16 июня в 17:00 (13:00 мск) на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района поступило сообщение, что при полете, совершая фигуру воздушного пилотажа "Бочка", потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один из погибших пилотов - чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба "Открытое небо" Сергей Кузнецов, другой - его напарник Денис Колбин.

Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 км юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Гелион".