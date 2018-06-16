В посольстве Мексики подтвердили информацию о двух пострадавших при наезде такси в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Две гражданки Мексики получили легкие травмы при наезде таксиста на толпу пешеходов в центре Москвы. Об этом в своем Twitter сообщило посольство Мексики в РФ.

"В связи с инцидентом, произошедшим в центре Москвы, сообщаем, что две гражданки Мексики получили легкие травмы, состояние их здоровья является стабильным, ему ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Twitter МИД Мексики, власти латиноамериканской страны через свое посольство в России "связались с пострадавшими и оказывают им всю необходимую помощь и консульскую поддержку".

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции, в районе дома 5/2 на Ильинке водитель автомобиля такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту аварии начата проверка. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством. По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде пострадали восемь человек.