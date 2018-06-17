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Трассу к курортам Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии расчистили от селя

Происшествия
17 июня, 10:00 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 17, июня. /ТАСС

С двух участков автодороги Черкесск - Домбай убрали около 20 тыс. куб. м селя

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ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Движение на федеральной автодороге к курортам Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии, нарушенное в субботу из-за схода селевого потока, восстановлено. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в филиале управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Черкесске.

Сель сошел в результате сильного ливня между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда в Карачаевском районе республики. По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, погибших и пострадавших нет.

"Селевые массы на двух участках автодороги Черкесск - Домбай протяженностью примерно по 150 и 100 метров практически расчистили, проезд открыт в 08:45 воскресенья. Со вчерашнего дня с этих участков убрали порядка 20 тыс. куб. м селя. Селевой поток прекратился, сегодня в районе его схода в целях безопасности и оперативного реагирования будет организовано дежурство", - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки в Карачаево-Черкесии зафиксировали три случая схода селя на автодороги. В Урупском районе селевой поток сошел на трассу Рожкао - Курджиново, вечером движение восстановили. В Карачаевском районе сель перекрыл муниципальную автодорогу Карачаевск - Учкулан.

В республике с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.

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