Скончался альпинист, потерявший сознание при восхождении на гору Казбек

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Альпинист из Рязани, потерявший сознание на горе Казбек в Северной Осетии, скончался. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Альпинист скончался, спасатели продолжают восхождение. Это путь не одного дня", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, в воскресенье семеро спасателей североосетинского поисково-спасательного отряда выдвинулись на Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани из семи человек. В воскресенье утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, он находится без сознания, предварительно, отек легкого.

Группа находится на высоте 3500 м. За сегодняшний день спасатели планируют подняться на высоту 2900 м. Привлечь авиацию не представляется возможным из-за погодных условий.