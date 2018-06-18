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Прокуратура начала проверку после пожара на судне в Петропавловске-Камчатском

Происшествия
18 июня, 6:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В результате происшествия погиб один человек

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ТАСС, 18 июня. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на рыболовном судне "Предприимчивый", в результате которого погиб один человек, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства при обеспечении безопасной стоянки судна", - говорится в сообщении.

Пришвартованное к причалу рыболовное судно "Предприимчивый" загорелось в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский 18 июня около 01:40 (16:40 мск воскресенья). После тушения на месте обнаружили труп мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

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