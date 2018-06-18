Прокуратура начала проверку после пожара на судне в Петропавловске-Камчатском

ТАСС, 18 июня. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на рыболовном судне "Предприимчивый", в результате которого погиб один человек, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства при обеспечении безопасной стоянки судна", - говорится в сообщении.

Пришвартованное к причалу рыболовное судно "Предприимчивый" загорелось в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский 18 июня около 01:40 (16:40 мск воскресенья). После тушения на месте обнаружили труп мужчины. Его личность сейчас устанавливается.