СМИ: во Франции признали вменяемой женщину, напавшую на людей с ножом

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Французский эксперт признал вменяемой женщину, напавшую с ножом на людей в супермаркете в одном из департаментов Франции с криком "Аллах акбар". Об этом сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на источник в прокуратуре Тулона.

"Обследование, проведенное экспертом в области психиатрии, показало, что женщина может отвечать за свои поступки, - отметил специалист. - Она является инвалидом, но в физическом плане".

Инцидент произошел в воскресенье в городе Сейн-сюр-мер в департаменте Вар. Одетая во все черное женщина с ножом в руке вошла утром в местный супермаркет и, подойдя к кассам, напала на стоявшего там покупателя, выкрикивая при этом фразу "Аллах акбар". Два человека - покупатель и кассир - при этом получили резаные раны и были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает.

В понедельник власти Франции продлили срок содержания под стражей для задержанной. По французским законам максимальный период задержания составляет двое суток или 48 часов, после чего подозреваемого либо отпускают из-под стражи, либо ему предъявляют обвинения.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа не было задействовано в расследовании этого инцидента. Следствием занимается уголовная полиция Тулона. Следователи пытаются установить причины, по которым девушка решила совершить нападение.

В воскресенье вечером в доме задержанной прошли обыски, в ходе которых был обнаружен Коран и алжирский флаг. Следователи также изъяли для изучения ее компьютер.