"Яндекс.Такси" окажет помощь пострадавшим в ДТП с участием такси в центре Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Такси" принял решение оказать помощь пострадавшим в ДТП с участием киргизского гражданина за рулем такси в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Насколько нам известно, таксопарк "Чекпоинт" (таксопарк сотрудничал с "Яндекс.Такси" - прим. ТАСС), чей водитель обвиняется в наезде на пешеходов, готов компенсировать лечение пострадавших. Мы приняли решение также оказать финансовую помощь, сейчас связываемся с ними, чтобы выяснить все необходимые детали", - рассказали в пресс-службе.

В "Яндекс.Такси" считают, что все крупные онлайн- сервисы, обеспечивающие перевозку пассажиров, и диспетчерские службы должны начать обмен данными о выполненных заказах, чтобы контролировать длительность рабочего дня водителя. "Только сопоставив такие данные можно будет сказать, сколько водитель был за рулем, а сколько отдыхал. Со своей стороны мы готовы открыть данные и участвовать в обмене такой информацией", - указали в пресс-службе сервиса, уточнив, что "Яндекс.Такси" отключает своих водителей от заказов, если они продолжительное время находятся на линии.

ДТП произошло в субботу вечером в Москве на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики и одна гражданка Украины.

Водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов.