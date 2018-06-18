Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яндекс.Такси" окажет помощь пострадавшим в ДТП с участием такси в центре Москвы

Происшествия
18 июня, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Таксопарк, с которым сотрудничал оператор, планирует компенсировать лечение пострадавших

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Такси" принял решение оказать помощь пострадавшим в ДТП с участием киргизского гражданина за рулем такси в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Насколько нам известно, таксопарк "Чекпоинт" (таксопарк сотрудничал с "Яндекс.Такси" - прим. ТАСС), чей водитель обвиняется в наезде на пешеходов, готов компенсировать лечение пострадавших. Мы приняли решение также оказать финансовую помощь, сейчас связываемся с ними, чтобы выяснить все необходимые детали", - рассказали в пресс-службе.

В "Яндекс.Такси" считают, что все крупные онлайн- сервисы, обеспечивающие перевозку пассажиров, и диспетчерские службы должны начать обмен данными о выполненных заказах, чтобы контролировать длительность рабочего дня водителя. "Только сопоставив такие данные можно будет сказать, сколько водитель был за рулем, а сколько отдыхал. Со своей стороны мы готовы открыть данные и участвовать в обмене такой информацией", - указали в пресс-службе сервиса, уточнив, что "Яндекс.Такси" отключает своих водителей от заказов, если они продолжительное время находятся на линии.

ДТП произошло в субботу вечером в Москве на Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики и одна гражданка Украины.

Водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
3
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости