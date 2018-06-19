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Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 5,5 тыс. га

Происшествия
19 июня, 3:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае на площади почти 10,2 тыс. га и в Якутии - около 4,3 тыс. га

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© Светлана Павлова/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Лесными пожарами в России охвачено почти 15,9 тыс. га. За сутки площадь возгораний увеличилась на 5,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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"На 00:00 мск 19 июня на территории РФ действовал 71 лесной пожар на площади 15 809 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае на площади почти 10,2 тыс. га и в Якутии - около 4,3 тыс. га.

Очаги возгорания тушат еще в девяти субъектах федерации.

Днем ранее в регионах России было зарегистрировано 64 лесных пожара на площади почти 10,3 тыс. га.

К борьбе с огнем в лесах привлечено порядка 1,7 тыс. человек, задействовано 232 единицы техники.

В авиационном мониторинге и тушении участвуют 85 воздушных судов.

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