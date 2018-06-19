Источник: количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Орле возросло до 13

ТАСС, 19 июня. Число обратившихся за медицинской помощью после наезда маршрутки на бордюр в Орле возросло до 13. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в правительстве региона.

"В настоящий момент за медицинской помощью обратились 13 человек. Четверо госпитализированы, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

По данным СУ СК по Орловской области, 19 июня около 8:15 мск водитель маршрутного автобуса "Газель" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура также начала проверку.