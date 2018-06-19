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Источник: количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Орле возросло до 13

Происшествия
19 июня, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Четыре человека, в том числе один ребенок, госпитализированы

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ТАСС, 19 июня. Число обратившихся за медицинской помощью после наезда маршрутки на бордюр в Орле возросло до 13. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в правительстве региона.

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"В настоящий момент за медицинской помощью обратились 13 человек. Четверо госпитализированы, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

По данным СУ СК по Орловской области, 19 июня около 8:15 мск водитель маршрутного автобуса "Газель" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Прокуратура также начала проверку.

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