Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на мусорном полигоне под Саратовом потушен

Происшествия
21 июня, 9:27 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 21, июня. /ТАСС

Ситуацию отслеживают в круглосуточном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Специалистам удалось потушить пожар на свалке твердых коммунальных отходов на окраине Саратова спустя три недели после возгорания, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Сейчас на полигоне ликвидированы открытые и скрытые очаги огня, завершены мероприятия по пресечению тления и задымления. Активно ведется полноценная рекультивация территории бывшего полигона, которую после его официального закрытия должны были провести муниципальные власти еще четыре года назад. В общей сложности на территории полигона уже отсыпано около 55 тыс. тонн грунта", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ликвидировать очаги возгорания на полигоне за три дня.

"В установленный руководителем региона срок удалось не просто ликвидировать открытые участки огня, но и принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем. В силу погодных условий, объема и структуры складированного здесь мусора возникновение небольших очагов тления возможно, но маловероятно, а прежние масштабы пожара и задымления окрестностей исключены полностью. Ситуация отслеживается в круглосуточном режиме" - отметили в пресс-службе.

По данным правительства, Гусельский полигон представляет собой бывший глиняный карьер. Мусор привозили сюда в течение 35 лет. На некоторых участках полигона глубина наполнения мусором достигает 45 м. Современные безопасные технологии захоронения отходов тогда не применялись. В результате в процессе разложения органики на этой площадке возникали возгорания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Персоны
Радаев, Валерий Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Bloomberg: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО или же после визита в Лондон
4
Правительство может ввести квоты по поставкам нефти на рынок РФ для переработки
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Times: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО
7
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости