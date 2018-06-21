Пожар на мусорном полигоне под Саратовом потушен

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Специалистам удалось потушить пожар на свалке твердых коммунальных отходов на окраине Саратова спустя три недели после возгорания, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Сейчас на полигоне ликвидированы открытые и скрытые очаги огня, завершены мероприятия по пресечению тления и задымления. Активно ведется полноценная рекультивация территории бывшего полигона, которую после его официального закрытия должны были провести муниципальные власти еще четыре года назад. В общей сложности на территории полигона уже отсыпано около 55 тыс. тонн грунта", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ликвидировать очаги возгорания на полигоне за три дня.

"В установленный руководителем региона срок удалось не просто ликвидировать открытые участки огня, но и принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем. В силу погодных условий, объема и структуры складированного здесь мусора возникновение небольших очагов тления возможно, но маловероятно, а прежние масштабы пожара и задымления окрестностей исключены полностью. Ситуация отслеживается в круглосуточном режиме" - отметили в пресс-службе.

По данным правительства, Гусельский полигон представляет собой бывший глиняный карьер. Мусор привозили сюда в течение 35 лет. На некоторых участках полигона глубина наполнения мусором достигает 45 м. Современные безопасные технологии захоронения отходов тогда не применялись. В результате в процессе разложения органики на этой площадке возникали возгорания.