Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса в Липецке

Происшествия
21 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Начальник управления ГО и ЧС города Николай Новиков уточнил, что серьезных травм ни у кого нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Восемь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении автобуса и шести автомобилей на мосту в Липецке, сообщил ТАСС начальник управления ГО и ЧС города Николай Новиков.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"В данный момент еще два человека из пассажирского автобуса, в котором ранее из-за ДТП на Октябрьском мосту в Липецке пострадали шестеро пассажиров, самостоятельно обратились к врачам. Их сейчас осматривают медики. Но из шести человек, которые ранее были доставлены в больницу, врачи уже отпустили двоих. Общее число пострадавших стало восемь, но серьезных травм нет ни у кого", - сказал Новиков.

В 16:56 мск в дежурную службу скорой помощи Липецка поступил вызов на Октябрьский мост, где произошло столкновение пяти автомобилей, грузового автомобиля и пассажирского автобуса. По данным скорой помощи, все пострадавшие из пассажирского автобуса, у четырех человек диагноз "сотрясение головного мозга". Движение на мосту вначале перекрыли, но восстановили в 18:40 мск, добавил Новиков.

"Движение по Октябрьскому мосту на данный момент восстановлено. Затруднения в проезде длились примерно полтора часа, мимо места аварии успевали проезжать буквально по две-три машины. Образовались большие пробки, примерно по 500 метров в обе стороны, сейчас, судя по данным с камер видеонаблюдения, транспорт движется нормально", - сказал Новиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Липецкая область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
3
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости