Восемь человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса в Липецке

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Восемь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении автобуса и шести автомобилей на мосту в Липецке, сообщил ТАСС начальник управления ГО и ЧС города Николай Новиков.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"В данный момент еще два человека из пассажирского автобуса, в котором ранее из-за ДТП на Октябрьском мосту в Липецке пострадали шестеро пассажиров, самостоятельно обратились к врачам. Их сейчас осматривают медики. Но из шести человек, которые ранее были доставлены в больницу, врачи уже отпустили двоих. Общее число пострадавших стало восемь, но серьезных травм нет ни у кого", - сказал Новиков.

В 16:56 мск в дежурную службу скорой помощи Липецка поступил вызов на Октябрьский мост, где произошло столкновение пяти автомобилей, грузового автомобиля и пассажирского автобуса. По данным скорой помощи, все пострадавшие из пассажирского автобуса, у четырех человек диагноз "сотрясение головного мозга". Движение на мосту вначале перекрыли, но восстановили в 18:40 мск, добавил Новиков.

"Движение по Октябрьскому мосту на данный момент восстановлено. Затруднения в проезде длились примерно полтора часа, мимо места аварии успевали проезжать буквально по две-три машины. Образовались большие пробки, примерно по 500 метров в обе стороны, сейчас, судя по данным с камер видеонаблюдения, транспорт движется нормально", - сказал Новиков.